В ВСУ заявили о повреждении объектов инфраструктуры на Украине
Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
«Ночь была снова неспокойной... Повреждены ... объекты критической инфраструктуры», — указала Гуменюк.
Какие объекты были повреждены и где они располагаются, не уточняется.
Также Гуменюк заявила о попаданиях по «заводам сельскохозяйственного предприятия» в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне, напоминает телеканал «360». Также хлопки были слышны в Кривом Роге, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru