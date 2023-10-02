В ВСУ заявили о повреждении объектов инфраструктуры на Украине

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области

«Ночь была снова неспокойной... Повреждены ... объекты критической инфраструктуры», — указала Гуменюк.

Какие объекты были повреждены и где они располагаются, не уточняется.

Также Гуменюк заявила о попаданиях по «заводам сельскохозяйственного предприятия» в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне, напоминает телеканал «360». Также хлопки были слышны в Кривом Роге, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
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