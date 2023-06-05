СМИ: ВС РФ сбили украинский Су-25 под Херсоном

Силы противовоздушной обороны группировки «Днепр» уничтожили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Поможет достичь целей СВО»: Генерал Болдырев о расширении Вооруженных Сил России

Собеседник агентства рассказал, что украинская армия пыталась высадить десант в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух штурмовиков Су-25. Российские зенитчики уничтожили один самолет.

«Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался», - уточнил представитель экстренных служб.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские силы перехватили 29 крылатых дальнобойных ракет ВСУ Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыПВОРоссийская АрмияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры