СМИ: ВС РФ сбили украинский Су-25 под Херсоном
Силы противовоздушной обороны группировки «Днепр» уничтожили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
Собеседник агентства рассказал, что украинская армия пыталась высадить десант в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух штурмовиков Су-25. Российские зенитчики уничтожили один самолет.
«Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался», - уточнил представитель экстренных служб.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские силы перехватили 29 крылатых дальнобойных ракет ВСУ Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru