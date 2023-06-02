«Поможет достичь целей СВО»: Генерал Болдырев о расширении Вооруженных Сил России

Накануне стало известно, что в ВС РФ в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа - Московский и Ленинградский. Стоят задачи по наращиванию состава ВС, увеличению их численности и созданию новых подразделений. Болдырев назвал такое решение необходимым для достижения всех целей проводимой специальное военной операции.

«Это очень серьезная сила. Подобное необходимо для достижения окончательных целей спецоперации. Это вот разделение на Ленинградский и Московский округа. Было время, у нас было 28 таких округов. Я считаю огромной ошибкой их сокращение, это усложнило процесс управления ими. Я считаю это решение правильным, учитывая, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Как раз там Ленинградский округ против этой группировки в случае чего», - сказал собеседник НСН.