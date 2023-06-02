«Поможет достичь целей СВО»: Генерал Болдырев о расширении Вооруженных Сил России
Это уже формирование серьезной силы, необходимой для достижения целей СВО, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил о необходимости формирования в России новых армий и увеличения армейского состава.
Накануне стало известно, что в ВС РФ в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа - Московский и Ленинградский. Стоят задачи по наращиванию состава ВС, увеличению их численности и созданию новых подразделений. Болдырев назвал такое решение необходимым для достижения всех целей проводимой специальное военной операции.
«Это очень серьезная сила. Подобное необходимо для достижения окончательных целей спецоперации. Это вот разделение на Ленинградский и Московский округа. Было время, у нас было 28 таких округов. Я считаю огромной ошибкой их сокращение, это усложнило процесс управления ими. Я считаю это решение правильным, учитывая, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Как раз там Ленинградский округ против этой группировки в случае чего», - сказал собеседник НСН.
По его словам, увеличение численности военных пойдет на пользу.
«Будет привлекаться больше военных. Их численность объявлена – 1,5 миллиона. Раньше был миллион, около миллиона, теперь уже официально объявлено 1,5 миллиона. Это достаточно серьезная группировка. Чем раньше это произойдет, тем лучше и целесообразнее. Такое решение нам сейчас крайне необходимо», - заключил генерал.
Ранее Болдырев заявлял, что закрыть намертво границу от диверсантов нереально. Для защиты от них необходима система борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, передает «Радиоточка НСН».
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