Глава парламента Крыма назвал Китай самым надежным посредником в переговорах
Китай является самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. При этом он подчеркнул, что разговаривать с Украиной нет никакого смысла. По словам Константинова, прямые переговоры могут быть только с Соединенными Штатами.
Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».
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