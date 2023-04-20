Глава парламента Крыма назвал Китай самым надежным посредником в переговорах

Китай является самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. При этом он подчеркнул, что разговаривать с Украиной нет никакого смысла. По словам Константинова, прямые переговоры могут быть только с Соединенными Штатами.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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