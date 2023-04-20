Глава парламента Крыма назвал Китай самым надежным посредником в переговорах

Он отметил, что для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. При этом он подчеркнул, что разговаривать с Украиной нет никакого смысла. По словам Константинова, прямые переговоры могут быть только с Соединенными Штатами.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».

