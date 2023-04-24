Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул до сдачи талибам
Администрация Соединенных Штатов посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому умерить амбиции в военном плане, пишет издание Politico.
Журналисты отметили, что такое же предупреждение Вашингтон посылал официальному Кабулу в 2021 году. Через некоторое время столица Афганистана попала под контроль движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
По данным издания, в Вашингтоне готовятся к тому, что контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. При этом чиновники Белого дома утверждают, что делают все возможное для успеха украинской армии на поле боя, обратили внимание журналисты.
В статье для Sky News военный эксперт Шон Белл заявил, что под нажимом США украинским властям придется отказаться от части территорий, передает «Радиоточка НСН».
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