Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул до сдачи талибам

Журналисты отметили, что такое же предупреждение Вашингтон посылал официальному Кабулу в 2021 году. Через некоторое время столица Афганистана попала под контроль движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным издания, в Вашингтоне готовятся к тому, что контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. При этом чиновники Белого дома утверждают, что делают все возможное для успеха украинской армии на поле боя, обратили внимание журналисты.

В статье для Sky News военный эксперт Шон Белл заявил, что под нажимом США украинским властям придется отказаться от части территорий, передает «Радиоточка НСН».

