СМИ: Водный беспилотник России подорвал мост в Одесской области
Российский водный беспилотник, предположительно, подорвал мост в Одесской области Украины. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В ролике видно, как аппарат-камикадзе плывет к опоре разводного моста и подрывает цель. Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Затока. Предположительно, беспилотник пришел со стороны Черного моря.
Власти украинского региона пока не прокомментировали происшествие.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской областях, а также в Херсоне.
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