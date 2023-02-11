СМИ: Водный беспилотник России подорвал мост в Одесской области

В ролике видно, как аппарат-камикадзе плывет к опоре разводного моста и подрывает цель. Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Затока. Предположительно, беспилотник пришел со стороны Черного моря.

Власти украинского региона пока не прокомментировали происшествие.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской областях, а также в Херсоне.

