Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Звуки взрыва прозвучали в Николаевской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что также есть информация о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительной информации не приводится.
Ранее, 10 февраля, украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Отмечается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 9:27 мск, уже через несколько минут предупреждение распространилось на всю Украину, сообщает НСН.
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