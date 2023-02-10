Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Звуки взрыва прозвучали в Николаевской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Отмечается, что также есть информация о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 10 февраля, украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Отмечается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 9:27 мск, уже через несколько минут предупреждение распространилось на всю Украину, сообщает НСН.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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