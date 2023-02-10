Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Отмечается, что также есть информация о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 10 февраля, украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Отмечается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 9:27 мск, уже через несколько минут предупреждение распространилось на всю Украину, сообщает НСН.

