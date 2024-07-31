СМИ: В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления

Речь идет о тех, кто отбывал срок за убийства, бандитизм и вымогательство. Журналисты украинского издания поговорили с несколькими бывшими заключенными, которые стали бойцами. Они заявили о нескольких случаях побегов из частей, а также угрозах, поступавших экс-осужденным со стороны командиров. Им угрожали расстрелом за попытку бегства с позиций или сдачи в плен.

Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

