СМИ: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты

Российские воздушно-космические силы впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты «305», сообщает РИА Новости.

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Они используются для уничтожения особо важных военных объектов. Ракеты применяются с борта вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Данные ракеты отличает точность — отклонение от линии прицеливания составляет не более двух метров.

Ранее российские военные нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» поразили пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

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ФОТО: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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