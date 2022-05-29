Минобороны России: ВС РФ сбили Су-25 и нанесли удары по оружейному арсеналу в Кривом Роге

Российские военнослужащие совершили атаку на позицию пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе поселка Николаевка в ДНР, в селе Богуславка Харьковской области нанесен удар по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Кроме того, ВС РФ атаковали пять складов боеприпасов в городе Красногоровка, поселке Покровское в ДНР, городе Северодонецк в ЛНР и селе Безруков Харьковской области. Российская военная авиация поразили два пункта управления и 53 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Российские силы ПВО поразили украинский штурмовик Су-25 в районе села Новогригоровка в Днепропетровской области. Также уничтожены четыре украинских беспилотника поблизости от Малых Проходов и Питомника Днепропетровской области и Нижней Крынки Донецкой области.

«В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», — добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ракетные войска и артиллерия совершили успешные атаки на 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники и на 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений Украины.

