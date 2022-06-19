Российские военные уничтожили за сутки более 50 генералов ВСУ, установки «Град» и «Бук-М1»
Российские военные нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 поразили пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
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«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», - заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Накануне вечером российские «Калибры» уничтожили десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин на территории трансформаторного завода в городе Николаев, куда их поставил Запад в течение последних десяти дней.
Также сообщается об обстреле высокоточными ракетами воздушного базирования эшелона с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады на территории Донбасса. В результате украинская сторона понесла потери: более 100 уничтоженных военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
Также на Донецком направлении российские силы поразили семь взводов РСЗО «Град» и артиллерийский взвод.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Луганской Народной Республики», - отмечает военное ведомство.
Минобороны РФ со ссылкой на взятого в плен в районе населенного пункта Перемога украинского военнослужащего 22-ой мотопехотной бригады, «за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные».
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен боевиков националистического батальона «Айдар».
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