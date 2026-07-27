СМИ: Вашингтон предложат Москве воздушное перемирие с Украиной

Одним из пунктов будет прекращение взаимных ударов с воздуха. В настоящее время инициатива обсуждается США и Украиной, затем ее представят РФ. Кроме того, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетит в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Агентство отмечает, что теперь Кремль может пойти навстречу из-за растущего ущерба российской экономике от украинских ударов по нефтезаводам и логистическим объектам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

