СМИ: Вашингтон предложат Москве воздушное перемирие с Украиной
Американские власти готовят новый пакет предложений по завершению конфликта между Москвой и Киевом, сообщает Reuters.
Одним из пунктов будет прекращение взаимных ударов с воздуха. В настоящее время инициатива обсуждается США и Украиной, затем ее представят РФ. Кроме того, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетит в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Агентство отмечает, что теперь Кремль может пойти навстречу из-за растущего ущерба российской экономике от украинских ударов по нефтезаводам и логистическим объектам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Вашингтон предложат Москве воздушное перемирие с Украиной
- Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
- «Одиссея» Нолана собрала $640 млн в мировом прокате
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 32 украинских БПЛА
- СМИ: Пугачёва четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги
- СК: Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус
- «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в стартовом туре РПЛ
- Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами
- Действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис выиграл первую гонку в сезоне
- МЧС: Тела двоих погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса