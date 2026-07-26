Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство обороны и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде. Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведение направлено на оптимизацию и ускорение процесса оформления социальных льгот. Электронный доступ к реестру позволит ведомствам оперативно предоставлять положенные гарантии и компенсации действующим военнослужащим, гражданскому персоналу, ветеранам службы, а также членам их семей. Кроме того, Минобороны сможет использовать эти данные для ведения воинского учета.
Аналогичные полномочия получила Росгвардия для предоставления социальных гарантий своим сотрудникам, а также уволенным со службы и их родственникам.
Документ также конкретизирует перечень должностных лиц, уполномоченных запрашивать информацию из реестра ЗАГС. В их число вошли командиры воинских частей как Вооруженных сил РФ, так и Росгвардии.
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