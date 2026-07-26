Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 32 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 июля силы ПВО сбили 133 дрона ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».