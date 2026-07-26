Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 32 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 26 июля уничтожили 32 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили более 130 дронов ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 июля силы ПВО сбили 133 дрона ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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