Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 32 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 26 июля уничтожили 32 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 июля силы ПВО сбили 133 дрона ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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