Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине способны прекратиться ещё до окончания текущих суток — при условии, что власти Киева примут необходимые решения.

Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине

По словам Пескова, российская сторона уже два года назад обозначила условия для остановки конфликта — они были представлены Министерством иностранных дел России.

Вновь озвучивая эту позицию, представитель Кремля повторил: завершение боевых действий возможно в кратчайшие сроки, если украинская сторона пойдёт на соответствующие шаги.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе общения с президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым детально проинформировал его о текущем положении дел в рамках специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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