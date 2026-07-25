Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

По словам Пескова, российская сторона уже два года назад обозначила условия для остановки конфликта — они были представлены Министерством иностранных дел России.



Вновь озвучивая эту позицию, представитель Кремля повторил: завершение боевых действий возможно в кратчайшие сроки, если украинская сторона пойдёт на соответствующие шаги.



Также Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе общения с президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым детально проинформировал его о текущем положении дел в рамках специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

