Крымские АЗС перестали продавать топливо по купленным талонам и топливным картам

В первой «ТЭС» объяснили, что граждане и организации временно не обслуживаются из-за распоряжения властей. Исключение сделано для социальных и экстренных служб. В «АТАН» сослался на нехватку бензина.

При этом клиенты «ТЭС» в Крыму не могут получить деньги за неиспользованные талоны. В Севастополе для обладателей талонов «ТЭС» таких проблем нет, однако нужно заполнить форму обратной связи, указав контактные данные, литраж и приложив чек.

Держателям карт и талонов сети «АТАН» предлагается их вернуть или обменять по истечении срока годности на новые.

Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

