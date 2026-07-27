Крымские АЗС перестали продавать топливо по купленным талонам и топливным картам
Жители Крыма и Севастополя не могут заправиться по талонам и топливным картам, купленным у сетей АЗС, сообщает ForPost.
В первой «ТЭС» объяснили, что граждане и организации временно не обслуживаются из-за распоряжения властей. Исключение сделано для социальных и экстренных служб. В «АТАН» сослался на нехватку бензина.
При этом клиенты «ТЭС» в Крыму не могут получить деньги за неиспользованные талоны. В Севастополе для обладателей талонов «ТЭС» таких проблем нет, однако нужно заполнить форму обратной связи, указав контактные данные, литраж и приложив чек.
Держателям карт и талонов сети «АТАН» предлагается их вернуть или обменять по истечении срока годности на новые.
Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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