Путин признался, что смотрит военных блогеров
Российский президент Владимир Путин заявил, что смотрит публикации блогеров, рассказывающих о ходе конфликта между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.
«Есть блогеры, которых я иногда, когда позволяет время, с удовольствием смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь: «Здорово, молодцы, прямо в точку попадают». Такие люди есть», — указал глава государства.
Его заявление прозвучало на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Лидер РФ отметил, что в соцсетях публикуется очень много информационного мусора, которые может ввести в заблуждение неподготовленного человека.
Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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