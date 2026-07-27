Путин признался, что смотрит военных блогеров

Российский президент Владимир Путин заявил, что смотрит публикации блогеров, рассказывающих о ходе конфликта между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

«Есть блогеры, которых я иногда, когда позволяет время, с удовольствием смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь: «Здорово, молодцы, прямо в точку попадают». Такие люди есть», — указал глава государства.

Его заявление прозвучало на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Лидер РФ отметил, что в соцсетях публикуется очень много информационного мусора, которые может ввести в заблуждение неподготовленного человека.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

