СМИ: Пугачёва четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

По данным SHOT, 76-летняя Алла Пугачёва получила перелом ноги и повредила тазобедренный сустав в результате падения. Из-за этого певица оказалась прикована к постели на четыре месяца. Как пишет SHOT, Пугачёва почти не ходила и сильно переживала, что больше никогда не встанет на ноги, из-за чего у нее начались панические атаки. Медики же предупреждали, что процесс полной реабилитации после такой травмы может занять до шести месяцев.

В настоящее время артистка постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Несмотря на то, что она старается передвигаться без опоры, трость певица всё равно берет с собой для подстраховки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Пугачёва завершила карьеру певицы после операций на сердце.