СК: Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

По данным ведомства, 26 июля 2026 года группа из двух человек, находившаяся на высоте 5300 метров, запросила помощь.

«Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями», - сообщили в СК.

Как уточняет Telegram-канал Baza, помощь запросили туристы из Ставрополья и Тульской области, но когда спасатели добрались до них, один человек уже скончался от переохлаждения. Второго удалось спустить с горы, сейчас врачи оказывают ему помощь. Тело погибшего пока остаётся на горе - его невозможно забрать из-за погодных условий. На данный момент это 7-ой человек, погибший во время восхождения на Эльбрус за последнюю неделю. В прошлые выходные во время восхождения на гору погиб 11-летний ребенок, его отец пострадал. Ранее сегодня на Эльбрусе погибли пять иностранных туристов. Спасатели смогли эвакуировать тела лишь двоих погибших, обнаружить и эвакуировать остальных сейчас не позволяют крайне сложные погодные условия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».