СК: Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус
Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, 26 июля 2026 года группа из двух человек, находившаяся на высоте 5300 метров, запросила помощь.
«Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями», - сообщили в СК.
Как уточняет Telegram-канал Baza, помощь запросили туристы из Ставрополья и Тульской области, но когда спасатели добрались до них, один человек уже скончался от переохлаждения. Второго удалось спустить с горы, сейчас врачи оказывают ему помощь. Тело погибшего пока остаётся на горе - его невозможно забрать из-за погодных условий. На данный момент это 7-ой человек, погибший во время восхождения на Эльбрус за последнюю неделю. В прошлые выходные во время восхождения на гору погиб 11-летний ребенок, его отец пострадал. Ранее сегодня на Эльбрусе погибли пять иностранных туристов. Спасатели смогли эвакуировать тела лишь двоих погибших, обнаружить и эвакуировать остальных сейчас не позволяют крайне сложные погодные условия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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