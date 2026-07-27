Госдума: Россия потребует от Европы компенсацию за вклад в конфликт на Украине

Москва будет добиваться от Европы компенсации за ущерб, понесенный от боевых действий с Украиной, сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

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По его словам, страны Старого Света должны заплатить за вклад в развитие конфликта. Вопрос о компенсации будет постоянно подниматься. «Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать», — заявил депутат. Он добавил, что также Россия намерена вернуть $300 млрд своих активов, замороженных на Западе. Парламентарий отметил, что Россия, как и западные страны, будет нести большие расходы для компенсации потерь.

Ранее председатель Следственного комитета (СКР) РФ Александр Бастрыкин заявил, что общий установленный ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса, Новороссии, а также в приграничных и тыловых областях России превысил отметку в 1 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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