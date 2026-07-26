«Одиссея» Нолана собрала $640 млн в мировом прокате
«Одиссея» режиссера Кристофера Нолана собрала почти $640 млн. за две недели показа по всему миру. Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, во вторые выходные проката «Одиссея» заработала $87 млн. в Северной Америке - это всего на 30% меньше, чем в первый уикенд.
Как отмечает издание Variety, для масштабного блокбастера это хороший результат, поскольку обычно касса крупных релизов на второй неделе снижается гораздо заметнее. В целом, за 14 дней в Северной Америке лента собрала $286,4 млн и уже достигла $639,6 млн мировых сборов.
Тем не менее, уже на следующих выходных фильму предстоит серьезное испытание - в широкий прокат выходит новая часть франшизы о «Человеке-пауке», которая может перетянуть на себя значительную часть зрительского внимания.
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