«Одиссея» Нолана собрала $640 млн в мировом прокате

По данным портала, во вторые выходные проката «Одиссея» заработала $87 млн. в Северной Америке - это всего на 30% меньше, чем в первый уикенд.

Как отмечает издание Variety, для масштабного блокбастера это хороший результат, поскольку обычно касса крупных релизов на второй неделе снижается гораздо заметнее. В целом, за 14 дней в Северной Америке лента собрала $286,4 млн и уже достигла $639,6 млн мировых сборов.

Тем не менее, уже на следующих выходных фильму предстоит серьезное испытание - в широкий прокат выходит новая часть франшизы о «Человеке-пауке», которая может перетянуть на себя значительную часть зрительского внимания.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что голливудский актер Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви.