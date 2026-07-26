«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в стартовом туре РПЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре уже на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. Гости отыгрались под концовку матча - на 83-й минуте благодаря точному удару Эральда Максути, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате России.

Перед стартовым свистком право первого символического удара по мячу было предоставлено трехкратному обладателю Кубка Гагарина, хоккеисту ярославского «Локомотива» Александру Радулову.



В рамках второго тура «железнодорожники» 1 августа на своем стадионе примут махачкалинское «Динамо». Грозненцы днем позже, 2 августа, сыграют дома против московского «Спартака», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».