«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в стартовом туре РПЛ
Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.
Счет в игре уже на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. Гости отыгрались под концовку матча - на 83-й минуте благодаря точному удару Эральда Максути, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате России.
Перед стартовым свистком право первого символического удара по мячу было предоставлено трехкратному обладателю Кубка Гагарина, хоккеисту ярославского «Локомотива» Александру Радулову.
В рамках второго тура «железнодорожники» 1 августа на своем стадионе примут махачкалинское «Динамо». Грозненцы днем позже, 2 августа, сыграют дома против московского «Спартака», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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