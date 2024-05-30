СМИ: Вашингтон обеспокоен атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении
Власти Соединенных Штатов обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России, сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, это может дестабилизировать обстановку и нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой, в то время, когда Белый дом рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории России.
Ранее Госдеп высказался против ударов ВСУ американским оружием по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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