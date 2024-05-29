СМИ: Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России

Ранее в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Шольц не стал отвергать заявление французского лидера о том, что Украине нужно разрешить проводить атаки вглубь территории России.

В ответ он отметил, что Киев имеет законное право на самооборону, передает «Радиоточка НСН».

