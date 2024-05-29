СМИ: Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в пользу предоставления Киеву возможности использовать поставленное Западом вооружение для проведения атак вглубь территории России, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в среду заявил, что правительство ФРГ не может дать ответ о том, есть ли у Украины право совершать атаки вглубь территории России, поскольку это часть секретных соглашений между государствами-партнерами.

Шольц заявил, что Киев может наносить удары по территории России

Ранее в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Шольц не стал отвергать заявление французского лидера о том, что Украине нужно разрешить проводить атаки вглубь территории России.

В ответ он отметил, что Киев имеет законное право на самооборону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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