СМИ: Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в пользу предоставления Киеву возможности использовать поставленное Западом вооружение для проведения атак вглубь территории России, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в среду заявил, что правительство ФРГ не может дать ответ о том, есть ли у Украины право совершать атаки вглубь территории России, поскольку это часть секретных соглашений между государствами-партнерами.
Ранее в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Шольц не стал отвергать заявление французского лидера о том, что Украине нужно разрешить проводить атаки вглубь территории России.
В ответ он отметил, что Киев имеет законное право на самооборону, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru