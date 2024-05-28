Госдеп снова высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
США по-прежнему выступают против того, чтобы Украина наносила удары по объектам на территории России из американского оружия, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.
По его словам, позиция Вашингтона заключается в том, что Украина не должна наносить удары американским оружием за пределами своих границ.
Миллер подчеркнул, что несмотря на эту позицию, Украина не имеет лучшей поддержки, чем та, которую ей предоставляют США.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад должен разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Киев не должен иметь права атаковать другие цели в России, включая гражданские объекты или другие военные объекты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru