Госдеп снова высказался против ударов ВСУ американским оружием по России

США по-прежнему выступают против того, чтобы Украина наносила удары по объектам на территории России из американского оружия, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция Вашингтона заключается в том, что Украина не должна наносить удары американским оружием за пределами своих границ.