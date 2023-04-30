По его словам, сигнал американских законодателей о том, что Соединенные Штаты полностью поддерживают возвращение Крыма и Донбасса был именно тем, что хочет услышать Украина, однако это представляет опасность, так как у Киева нет возможности достичь этих целей.

Американские власти должны поощрять Украину в том, чтобы она согласилась на возвращение к линиям, существовавшим до 2022 года.

Как стало известно ранее, Индия, Египет, Бразилия и Пакистан уклоняются по ряду вопросов, связанных с конфликтом вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

