СМИ: ряд стран препятствуют политике США в конфликте вокруг Украины

Данные страны «пережидают» противостояние между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Согласно материалам, в марте глава внешнеполитического ведомства Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна не может сохранять золотую середину между Пекином и Вашингтоном.

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал в результате переговоров с российским секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым заявил о поддержке Москвы.

Египет пытается преодолеть противостояние из-за конфликта вокруг бывшей советской республики и игнорировать требования о военной помощи как со стороны РФ, так и со стороны США.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не планирует посещать Россию или Украину до тех пор, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, сообщает «Радиоточка НСН.

