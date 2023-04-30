СМИ: ряд стран препятствуют политике США в конфликте вокруг Украины
Индия, Египет, Бразилия и Пакистан уклоняются по ряду вопросов, связанных с конфликтом вокруг Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы Министерства обороны США.
Данные страны «пережидают» противостояние между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Согласно материалам, в марте глава внешнеполитического ведомства Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна не может сохранять золотую середину между Пекином и Вашингтоном.
Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал в результате переговоров с российским секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым заявил о поддержке Москвы.
Египет пытается преодолеть противостояние из-за конфликта вокруг бывшей советской республики и игнорировать требования о военной помощи как со стороны РФ, так и со стороны США.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не планирует посещать Россию или Украину до тех пор, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, сообщает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru