МИД РФ: Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач

Специальная военная операция будет продолжаться до полного устранения угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Песков сообщил, что мешает прекращению спецоперации

В заявлении ведомства говорится, что за прошедшие после «антиконституционного вооружённого госпереворота в Киеве» годы, «коллективный Запад» взрастил «неонацистский киевский режим», с помощью которого «тщетно пытается нанести стратегическое поражение России».

Также в ведомстве отметили, что США и их союзники по НАТО продолжают «активно накачивать Украину вооружениями».

«Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины», - заключили в МИД РФ.

Ранее заместитель председеателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки самолётов НАТО киевскому режиму и их обслуживание на территории Польши станут прямым вступлением альянса в войну против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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