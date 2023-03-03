МИД РФ: Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач

В заявлении ведомства говорится, что за прошедшие после «антиконституционного вооружённого госпереворота в Киеве» годы, «коллективный Запад» взрастил «неонацистский киевский режим», с помощью которого «тщетно пытается нанести стратегическое поражение России».

Также в ведомстве отметили, что США и их союзники по НАТО продолжают «активно накачивать Украину вооружениями».

«Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины», - заключили в МИД РФ.

Ранее заместитель председеателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки самолётов НАТО киевскому режиму и их обслуживание на территории Польши станут прямым вступлением альянса в войну против России, сообщает RT.

