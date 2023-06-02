СМИ: в Запорожье запустили «Герани»
В Запорожской области отмечены две волны запусков беспилотников «Герань-2», сообщает «Военная хроника».
Летательные аппараты направляются в район Орехова.
В конце марта при помощи «Герани-2» Россия сбила украинский истребитель Су-27.
Иран производит дешевое, примитивное, но эффективное оружие, в его покупке заинтересованы более двух десятков стран мира. Даже если Иран и поставляет беспилотники России, опасаться последствий за это Тегерану не стоит, заявили НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и востоковед Евгений Сатановский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru