СМИ: в Запорожье запустили «Герани»

В Запорожской области отмечены две волны запусков беспилотников «Герань-2», сообщает «Военная хроника».

Хинштейн заявил о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о беспилотниках

Летательные аппараты направляются в район Орехова.

В конце марта при помощи «Герани-2» Россия сбила украинский истребитель Су-27.

Иран производит дешевое, примитивное, но эффективное оружие, в его покупке заинтересованы более двух десятков стран мира. Даже если Иран и поставляет беспилотники России, опасаться последствий за это Тегерану не стоит, заявили НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и востоковед Евгений Сатановский.

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Фото: mil.gov.ua
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