Хинштейн заявил о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о беспилотниках

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что совет Госдумы поддержал предложение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере регулирования применения беспилотников.

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По его словам, это, в том числе выработка мер противодействия их противозаконному использованию.

Он уточнил, что обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина было направлено от имени комитетов по ИТ, по транспорту, по безопасности и по промышленности.

«Об отсутствии комплексного регулирования этой сферы — я не раз говорил уже ранее, что на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников — выглядит особенно тревожно», - добавил Хинштейн, выразив надежду, что пакет необходимых законопроектов будет подготовлен в кратчайшие сроки.

Ранее глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что у компании имеется опыт мониторинга малой авиации, и при необходимости она готова оперативно организовать контроль за дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныГосдумаБеспилотникиАлександр Хинштейн

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