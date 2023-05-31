Хинштейн заявил о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о беспилотниках

По его словам, это, в том числе выработка мер противодействия их противозаконному использованию.

Он уточнил, что обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина было направлено от имени комитетов по ИТ, по транспорту, по безопасности и по промышленности.

«Об отсутствии комплексного регулирования этой сферы — я не раз говорил уже ранее, что на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников — выглядит особенно тревожно», - добавил Хинштейн, выразив надежду, что пакет необходимых законопроектов будет подготовлен в кратчайшие сроки.

Ранее глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что у компании имеется опыт мониторинга малой авиации, и при необходимости она готова оперативно организовать контроль за дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

