С 1 октября в РФ на 7,6% проиндексируют зарплаты ряду категорий бюджетников

По данным кабмина, повышение заработной платы затронет служащих федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей и некоторых иных категорий.

Уточняется, что в российском бюджете на индексацию зарплат этих работников уже выделено около 30,8 млрд рублей.

Ранее основатель портала «SuperJob» Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что с каждым годом в России сокращается продолжительность рабочего дня, но это не связано с экономическим спадом.