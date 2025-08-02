С 1 октября в РФ на 7,6% проиндексируют зарплаты ряду категорий бюджетников

С 1 октября 2025 года в России на 7,6% проиндексируют зарплаты для некоторых категорий бюджетников. Об этом говорится в Telegram-канале Правительства РФ.

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По данным кабмина, повышение заработной платы затронет служащих федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей и некоторых иных категорий.

Уточняется, что в российском бюджете на индексацию зарплат этих работников уже выделено около 30,8 млрд рублей.

Ранее основатель портала «SuperJob» Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что с каждым годом в России сокращается продолжительность рабочего дня, но это не связано с экономическим спадом.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ИндексацияПравительствоЭкономикаБюджетникиЗарплата

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