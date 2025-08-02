СМИ: Индия продолжит закупать нефть из РФ

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, несмотря на санкции Евросоюза и критику со стороны США, продолжили закупать нефть у поставщиков из России. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

В материале указано, что Россия является вторым по величине производителем сырой нефти в мире и выступает вторым по величине экспортером. По данным издания, решения о поставках российской нефти в Индию принимаются с учетом цены, качества сырой нефти, запасов, логистики и прочих экономических факторов.