СМИ: Индия продолжит закупать нефть из РФ
Нефтеперерабатывающие заводы Индии, несмотря на санкции Евросоюза и критику со стороны США, продолжили закупать нефть у поставщиков из России. Об этом сообщает индийское агентство ANI.
В материале указано, что Россия является вторым по величине производителем сырой нефти в мире и выступает вторым по величине экспортером. По данным издания, решения о поставках российской нефти в Индию принимаются с учетом цены, качества сырой нефти, запасов, логистики и прочих экономических факторов.
Отмечается, что Индия, будучи третьим по величине потребителем энергии в мире, который на 85% зависит от импорта сырой нефти, адаптировала свои источники поставок для обеспечения доступной энергии, полностью соблюдая при этом международные нормы.
До этого газета «Mint» писала, что индийские нефтеперерабатывающие компании продолжают закупать энергоносители из России, передает RT.
Ранее «Известия» сообщили, что американский президент Дональд Трамп объявил о намерении Индии прекратить закупку нефти у России для того, чтобы достичь торговой сделки со Штатами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru