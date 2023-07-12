СМИ: в ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев
12 июля 202306:22
В рядах украинской армии упал моральный дух, сообщает New York Times со ссылкой на одного из сержантов.
Это происходит из-за ранений и смертей солдат. Как оказалось, обучение на Западе отличается от ситуации в зоне боевых действий. Юные новобранцы сталкиваются падением духа и становятся деморализованными на фоне ранений и смертей солдат Вооруженных сил Украины.
Ранее бывшие американские военные рассказали о жестоких боях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru