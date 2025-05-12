Генконсульство России в Кракове должно закрыться до 30 июня

Он отметил, что отношения Москвы и Варшавы находятся не в лучшем состоянии.

«Это выбор польской стороны... Польша решила, чтобы они стали ещё хуже», - заключил дипломат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о наличии доказательств якобы причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве в 2024 году, в связи с чем Варшава решила закрыть генконсульство России в Кракове, сообщает RT.