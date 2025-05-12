Генконсульство России в Кракове должно закрыться до 30 июня
Генеральное консульство России в польском Кракове должно завершить свою работу до 30 июня. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш, которому в МИД Польши вручили соответствующую ноту.
Он отметил, что отношения Москвы и Варшавы находятся не в лучшем состоянии.
«Это выбор польской стороны... Польша решила, чтобы они стали ещё хуже», - заключил дипломат.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о наличии доказательств якобы причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве в 2024 году, в связи с чем Варшава решила закрыть генконсульство России в Кракове, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru