Трамп может прилететь в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул в четверг, 15 мая. Политик выразил надежду, что на ожидающихся переговорах России и Украины в Турции будут присутствовать президент России и президент Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, передает Reuters.
«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть»,— сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Владимир Путин в ночь на 10 мая выступил за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле. Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Зеленский заявил, что ждет с 12 мая прекращения огня, а 15-го мая будет ждать Путина в Турции.
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