Трамп может прилететь в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины

«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть»,— сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Владимир Путин в ночь на 10 мая выступил за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле. Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Зеленский заявил, что ждет с 12 мая прекращения огня, а 15-го мая будет ждать Путина в Турции.



