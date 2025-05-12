Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Гребешкова

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-ом году жизги. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Заслуженная артистка РФ ушла из жизни 10 мая.

Гребешкова снялась в порядка 130 фильмах. Знаменитой актриса стала благодаря участию в фильмах своего супруга, режиссёра Леонида Гайдая. Зрители знают ее по ролям строгого врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; Надежды – жены Семёна Семёновича Горбункова в «Бриллиантовой руке».

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ФОТО: РИА Новости
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