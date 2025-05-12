Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии

Глава организации Эдналдо Родригес указал, что контракт с Анчелотти говорит о намерении бразильской сборной «вернуть себе первое место на пьедестале».

«Он величайший тренер в истории и руководил величайшими командами на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», – подчеркнул он.

Соглашение с 65-летним Анчелотти рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

Ранее главный тренер воронежского ФК «Факел» Игорь Шалимов извинился перед болельщиками за вылет команды из РПЛ, сообщает «Свободная пресса».