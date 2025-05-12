Индия объявила о приостановке ударов по Пакистану

Он отметил, что дальнейшие шаги Дели зависят от действий Исламабада. Это стало первым публичным выступлением индийского премьера после начала операции «Синдур».

Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, 7 мая обменялись неядерными ударами. Атаку начала Индия: ВС страны объявили о проведении операции «Синдур», в ходе которой нанесли удары по девяти предполагаемым лагерям террористов в качестве возмездия за теракт в индийском регионе Джамму и Кашмире 22 апреля.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном опасно тем, что в Пакистане армия почти не подчиняется властям, однако у них нет достаточного запаса оружия, а также гарантированной поддержки США, чтобы долго воевать. Об этом в беседе с НСН рассказала главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

