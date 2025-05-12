В конституции Австрии с 1955 года закреплено положение о нейтралитете. Это было сделано для окончания послевоенной оккупации страны.

Портал отметил, что Австрия занимает одно из последних мест среди европейских стран по инвестициям в оборону — ее военные расходы в 2024 году достигли порядка 1% ВВП.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

