Австрия отказалась вступать в НАТО
Австрия не намерена вступать в Североатлантический альянс и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил новый канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью порталу Euractiv.
В конституции Австрии с 1955 года закреплено положение о нейтралитете. Это было сделано для окончания послевоенной оккупации страны.
Портал отметил, что Австрия занимает одно из последних мест среди европейских стран по инвестициям в оборону — ее военные расходы в 2024 году достигли порядка 1% ВВП.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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