Сержант ВСУ попросил понижения в должности из-за некомпетентности начальства
Сержант 47-й бригады ВСУ Валерий Маркус попросил понизить его в должности из-за низкого уровня профессионализма высшего офицерского корпуса украинской армии. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.
По словам военного, командование унижает сержантский состав ВСУ. Он также обвинил руководство в упадке морального духа солдат и неуважение к традициям и мифологии бригады.
Маркус также назвал замкомандира военной части «моральным дегенератом», принижающим честь и достоинство солдат.
Ранее в США заявили, что низкий моральный дух граждан Украины может сорвать контрнаступление Вооруженных сил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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