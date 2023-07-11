Сержант ВСУ попросил понижения в должности из-за некомпетентности начальства

По словам военного, командование унижает сержантский состав ВСУ. Он также обвинил руководство в упадке морального духа солдат и неуважение к традициям и мифологии бригады.

Маркус также назвал замкомандира военной части «моральным дегенератом», принижающим честь и достоинство солдат.

Ранее в США заявили, что низкий моральный дух граждан Украины может сорвать контрнаступление Вооруженных сил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

