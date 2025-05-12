Трамп назвал возможные переговоры России и Украины в Стамбуле очень важными

По мнению республиканца, эти контакты могут стать важным успехом на пути к долгосрочному миру. Он отметил, что настаивает на проведении двусторонних переговоров на территории Турции в четверг 15 мая.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому устроить встречу без предварительных условий в Стамбуле. Глава Украины ответил, что согласится на это, только если будет введен режим полного прекращения огня, однако готов лично приехать в Стамбул.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум, напоминает НСН.

