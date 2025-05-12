Трамп назвал возможные переговоры России и Украины в Стамбуле очень важными
Возможная встреча представителей России и Украины в Стамбуле является очень важной, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
По мнению республиканца, эти контакты могут стать важным успехом на пути к долгосрочному миру. Он отметил, что настаивает на проведении двусторонних переговоров на территории Турции в четверг 15 мая.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому устроить встречу без предварительных условий в Стамбуле. Глава Украины ответил, что согласится на это, только если будет введен режим полного прекращения огня, однако готов лично приехать в Стамбул.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум, напоминает НСН.
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