Хинштейн: Украинский дрон ВСУ уничтожил дом в Курском поселке

Целью очередной атаки украинских дронов стал посёлок Глушково Глушковского района Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате удара FPV-дрона один жилой дом был уничтожен, ещё один загорелся.

«К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из посёлка», - написал глава области.

Он также призвал граждан воздержатся от поездок в приграничье.

Ранее Хинштейн заявил, что в результате удара украинских войск по Рыльску пострадали три человека, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр ХинштейнВСУБеспилотникиКурская Область

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