Хинштейн: Украинский дрон ВСУ уничтожил дом в Курском поселке
Целью очередной атаки украинских дронов стал посёлок Глушково Глушковского района Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате удара FPV-дрона один жилой дом был уничтожен, ещё один загорелся.
«К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из посёлка», - написал глава области.
Он также призвал граждан воздержатся от поездок в приграничье.
Ранее Хинштейн заявил, что в результате удара украинских войск по Рыльску пострадали три человека, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru