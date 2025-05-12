Хинштейн: Украинский дрон ВСУ уничтожил дом в Курском поселке

В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате удара FPV-дрона один жилой дом был уничтожен, ещё один загорелся.

«К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из посёлка», - написал глава области.

Он также призвал граждан воздержатся от поездок в приграничье.

Ранее Хинштейн заявил, что в результате удара украинских войск по Рыльску пострадали три человека, сообщает «Свободная пресса».