В Госдуме захотели запретить делить доходы от участия в СВО при разводе

Отмечается, что доходы предложили приравнять к личной собственности бойцов. Такое имущество не подлежит разделению при расторжении брака. Норму хотят распространить на все выплаты: единоразовые, денежное довольствие и иные компенсации.

Уточняется, что изменения затронут только те брачные союзы, которые были заключены после 24 февраля 2022 года. Законопроект затронет их, даже если развод уже состоялся.

Ранее участников СВО захотели освободить от двух налогов, напоминает НСН.

