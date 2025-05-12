ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, хотя она снизилась в сравнении с мартом. Об этом говорится в отчете Банка России.

В ЦБ считают, что проинфляционные факторы продолжают преобладать над дезинфляционными.

При этом большинство участников заседания полагают, что ключевая ставка останется на уровне 21%, однако в дальнейшем может быть как снижена, так и повышена.

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Вместе с тем регулятор подчеркнул необходимость поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, «чтобы происходящие в экономике процессы стали устойчивыми».

Совет директоров ЦБ на заседании 25 апреля решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Прогноз Центробанка по ключевой ставке в текущем году предусматривает как её повышение, так и понижение, заявила тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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