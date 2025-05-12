ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, хотя она снизилась в сравнении с мартом. Об этом говорится в отчете Банка России.

В ЦБ считают, что проинфляционные факторы продолжают преобладать над дезинфляционными.

При этом большинство участников заседания полагают, что ключевая ставка останется на уровне 21%, однако в дальнейшем может быть как снижена, так и повышена.