«Тела во дворах»: Украина подсчитывает потери в Соледаре, Россия окружает Артемовск

Житель освобожденного Соледара в ДНР о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.

«Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они – мясо», - приводит его слова РИА Новости.

Глава администрации города Александр Шатов ранее заявил, что сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.

Сообщается, что российские силы продолжают зачистку Соледара, на окраинах еще могут оставаться разрозненные группы противников.

В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.