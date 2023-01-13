«Тела во дворах»: Украина подсчитывает потери в Соледаре, Россия окружает Артемовск
Жители освобожденного Соледара рассказали о колоссальных украинских потерях в городе. Россия может выйти к главной полосе обороны украинских военных после взятия Артемовска.
Житель освобожденного Соледара в ДНР о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.
«Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они – мясо», - приводит его слова РИА Новости.
Глава администрации города Александр Шатов ранее заявил, что сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.
Сообщается, что российские силы продолжают зачистку Соледара, на окраинах еще могут оставаться разрозненные группы противников.
В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Американская газета Politico в своем материале, опубликованном в понедельник, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике. Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности.
11 января бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара, а также отверг идею создания гуманитарного коридора.
«Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», - заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что была «проделана гигантская работа» по взятию Соледара.
По его словам, «абсолютно самоотверженные, героические действия» совершаются не только в Соледаре, а «на многих направлениях».
«Впереди ещё много работы... Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа ещё впереди», - отметил представитель Кремля, добавив, что «наступательные действия будут продолжаться».
Линия фронта обычно не очень подвижна в зимний период времени, несмотря на это российские бойцы успешно взяли под контроль Соледар, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.
«Силы ВСУ истощаются, у них ощущается снарядный голод: наша артиллерия активно работает, а ответка с той стороны приходит часто очень скромная. Ощущается и нехватка личного состава ВСУ», - сказал Бородай.
RT сообщает, что украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих в ходе провальной контратаки Соледара в ДНР, их ликвидировало дежурное звено российских штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой.
Несколько рот отступили из Соледара в село Парасковиевка, после чего выяснилось, что украинская армия также осталась без поддержки огневого прикрытия, в том числе без артиллерии 155-го и 152-го калибра. Согласно данным RT, командование украинской армией пообещало огневую поддержку 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии, однако подразделения так ее и не получили.
Со своей стороны, советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара.
По его словам, ничего хорошего для Украины на фронте сейчас нет. Соскин отметил, что после перехода Соледара под контроль России, украинским военным придется оставить и Бахмут (Артемовск). Также он указал, что вооружение для Украины в ближайшие месяцы не поступит, а напор со стороны России лишь усиливается.
Однако военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предрек «неистовые атаки» ВСУ на Соледар. По его мнению, украинские власти направят «президентский резерв» ВСУ в город.
Он заявил, что в Соледар прибудет элита украинский войск, обучавшаяся в Германии, Франции и Британии. Предполагаемая численность подкрепления — 5000 бойцов. Всего же в элитном отряде числится порядка 15000 военных.
При этом сообщается, что российские военные взяли Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) в окружение, утверждает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, «уже практически вокруг Артемовска плотно работает наша артиллерия».
«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города»,— сказал господин Кимаковский в эфире Первого канала
Ранее Стрелков говорил НСН, что в случае взятия Соледара и Бахмута российские военные выйдут к главной полосе обороны украинских военных.
«Вслед за Соледаром будут новые укрепрайоны противника. Даже в случае взятия Бахмута наши войска выйдут к третьей, главной полосе обороны противника, которую готовили восемь лет – это полоса обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Прорвать фронт не удастся, удастся выйти к рубежам следующего и, пожалуй, самого сильного укрепрайона, который есть на этом направлении», - указал Стрелков.
Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 января на фоне событий в Соледаре о необходимости усилить военную поддержку Украины.
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