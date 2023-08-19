СМИ: В Виннице, Львове и Житомире прозвучали взрывы
19 августа 202304:20
Взрывы прогремели в нескольких городах на западе Украины, сообщают местные ресурсы.
По данным Telegram-канала «Зеркало недели», мощные взрывы были слышны в Виннице, Львове и Житомире.
О хлопках сообщили также власти Хмельницкой области. Как отметили в местной военной администрации, в регионе работает противовоздушная оборона.
В среду взрывы произошли в городах Измаил и Рени в Одесской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru