СМИ: В Виннице, Львове и Житомире прозвучали взрывы

Взрывы прогремели в нескольких городах на западе Украины, сообщают местные ресурсы.

Во Львове, Луцке и Днепре произошли взрывы

По данным Telegram-канала «Зеркало недели», мощные взрывы были слышны в Виннице, Львове и Житомире.

О хлопках сообщили также власти Хмельницкой области. Как отметили в местной военной администрации, в регионе работает противовоздушная оборона.

В среду взрывы произошли в городах Измаил и Рени в Одесской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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