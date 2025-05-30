ФСБ задержала шестерых за поджоги объектов на транспорте и декораций к 9 мая

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в трёх регионах шести подозреваемых в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и декораций к Дню Победы 9 Мая. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, они оказались жертвами телефонных мошенников и действовали по указанию кураторов из спецслужб Украины.

В операции по задержанию приняли участие сотрудники Следственного комитета и полицейские. Оперативные мероприятия проведены в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Задержанные рассказали на допросах, что телефонные мошенники заставили их перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на якобы безопасные счета.

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Вслед за этим от мнимых сотрудников правоохранительных органов начали поступать угрозы об уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Таким образом задержанных заставили совершать поджоги. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ подчеркнули, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться к гражданам через мессенджеры, требовать данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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