ФСБ задержала шестерых за поджоги объектов на транспорте и декораций к 9 мая

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в трёх регионах шести подозреваемых в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и декораций к Дню Победы 9 Мая. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, они оказались жертвами телефонных мошенников и действовали по указанию кураторов из спецслужб Украины.

В операции по задержанию приняли участие сотрудники Следственного комитета и полицейские. Оперативные мероприятия проведены в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Задержанные рассказали на допросах, что телефонные мошенники заставили их перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на якобы безопасные счета.