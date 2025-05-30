ФСБ задержала шестерых за поджоги объектов на транспорте и декораций к 9 мая
Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в трёх регионах шести подозреваемых в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и декораций к Дню Победы 9 Мая. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, они оказались жертвами телефонных мошенников и действовали по указанию кураторов из спецслужб Украины.
В операции по задержанию приняли участие сотрудники Следственного комитета и полицейские. Оперативные мероприятия проведены в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Задержанные рассказали на допросах, что телефонные мошенники заставили их перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на якобы безопасные счета.
Вслед за этим от мнимых сотрудников правоохранительных органов начали поступать угрозы об уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Таким образом задержанных заставили совершать поджоги. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ подчеркнули, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться к гражданам через мессенджеры, требовать данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилот по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками стартует в июне
- ФСБ задержала шестерых за поджоги объектов на транспорте и декораций к 9 мая
- Жителя Алтайского края оштрафовали за экстремистские песни
- Маск: Гуманоид отправится на Марс в 2026 году
- Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Киеву
- Хинштейн: Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Курске
- Бэнкси представил новое граффити с маяком
- Озвучившего позицию России по Украине педагога в Чехии приговорили к условному сроку
- В МВД сообщили о связанной с ЕГЭ новой схемой обмана детей
- Экс-генерал-майор ФСБ: Гурциев на видео был напряжен перед взрывом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru