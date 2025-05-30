Хинштейн: Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Курске
В результате атаки беспилотников ВСУ пострадал 27-летний мужчина, находившийся в автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Пострадавшего отвезли на попутном транспорте в больницу, где у него диагностировали осколочные ранения.
ВСУ атаковали дронами главный город региона — Курск. Был ранен 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
По словам Хинштейна, также повреждения получили многоквартирные дома, а обломками сбитых беспилотников было повреждено остекление в больнице №1. На местах происшествий находятся сотрудники профильных служб, добавил врио главы региона.
Ранее RT сообщил, что повредивший ночью здание больницы в Курске дрон ВСУ был начинен большим количеством поражающих элементов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Гуманоид отправится на Марс в 2026 году
- Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Киеву
- Хинштейн: Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Курске
- Бэнкси представил новое граффити с маяком
- Озвучившего позицию России по Украине педагога в Чехии приговорили к условному сроку
- В МВД сообщили о связанной с ЕГЭ новой схемой обмана детей
- Экс-генерал-майор ФСБ: Гурциев на видео был напряжен перед взрывом
- Владелец сети «Теремок»: McDonald’s дорого обойдется возвращение в Россию
- Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских БПЛА
- Тихонов отверг предложение об отмене пенсий для молодых россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru