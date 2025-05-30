Хинштейн: Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Курске

В результате атаки беспилотников ВСУ пострадал 27-летний мужчина, находившийся в автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Пострадавшего отвезли на попутном транспорте в больницу, где у него диагностировали осколочные ранения.

ВСУ атаковали дронами главный город региона — Курск. Был ранен 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

По словам Хинштейна, также повреждения получили многоквартирные дома, а обломками сбитых беспилотников было повреждено остекление в больнице №1. На местах происшествий находятся сотрудники профильных служб, добавил врио главы региона.

Ранее RT сообщил, что повредивший ночью здание больницы в Курске дрон ВСУ был начинен большим количеством поражающих элементов.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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