Пилот по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками стартует в июне

Эксперимент по борьбе с кибермошенничеством и взаимодействию в этих целях государственных органов, банков и операторов связи пройдет в России с 4 июня нынешнего года по март 2026 года. Информация о этом появилась на официальном сайте кабинета министров.

В эксперименте задействуют Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, Центробанк, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. В пилотном проекте также примут участие Национальная система платежных карт, ведущие отечественные кредитные организации и операторы связи.