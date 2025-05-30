Пилот по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками стартует в июне
Эксперимент по борьбе с кибермошенничеством и взаимодействию в этих целях государственных органов, банков и операторов связи пройдет в России с 4 июня нынешнего года по март 2026 года. Информация о этом появилась на официальном сайте кабинета министров.
В эксперименте задействуют Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, Центробанк, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. В пилотном проекте также примут участие Национальная система платежных карт, ведущие отечественные кредитные организации и операторы связи.
Они отработают механизм взаимодействия и налаживания обмена информацией для предотвращения преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий. За основу работы возьмут государственную информационную систему противодействия нарушениям в данной сфере.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в апреле президент подписал принятый парламентом закон о борьбе с кибермошенничеством. Одной из мер станет создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи. Предполагается, что она повысит эффективность профилактики и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru