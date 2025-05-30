Жителя Алтайского края оштрафовали за экстремистские песни
Суд в Алтайском крае приговорил местного жителя к двум штрафам по 1000 рублей каждый за публикацию признанных экстремистскими композиций рэп-музыкантов Славы КПСС и Oxxxymiron (признан иноагентом) в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что песни посвящены нападением учеников на образовательные учреждения. По словам нарушителя, признавшего вину, он не знал, что понравившиеся треки относятся к экстремистским.
Ранее Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru