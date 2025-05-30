Жителя Алтайского края оштрафовали за экстремистские песни

Суд в Алтайском крае приговорил местного жителя к двум штрафам по 1000 рублей каждый за публикацию признанных экстремистскими композиций рэп-музыкантов Славы КПСС и Oxxxymiron (признан иноагентом) в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Житель Челябинской области получил 3,5 года колонии за экстремистские посты в Telegram

Сообщается, что песни посвящены нападением учеников на образовательные учреждения. По словам нарушителя, признавшего вину, он не знал, что понравившиеся треки относятся к экстремистским.

Ранее Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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