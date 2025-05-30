Жителя Алтайского края оштрафовали за экстремистские песни

Сообщается, что песни посвящены нападением учеников на образовательные учреждения. По словам нарушителя, признавшего вину, он не знал, что понравившиеся треки относятся к экстремистским.

Ранее Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети, сообщает RT.

